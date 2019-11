Conférence ministérielle annuelle de l'Initiative AAA : Akhannouch s'entretient avec ses homologues arabes et africains

Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, a eu, mardi à Benguérir, une série d'entretiens avec ses homologues arabes et africains et des responsables d'organisations internationales et ce, dans le cadre de la 2ème Conférence ministérielle annuelle de l'Initiative africaine d'adaptation aux changements climatiques (Initiative AAA).



A cette occasion, M. Akhannouch a eu des entretiens avec le ministre mauritanien du développement rural, Dy Ould Zein, axés sur les perspectives de partenariats dans plusieurs secteurs, notamment la coopération dans les domaines de l'agriculture et du développement des zones oasiennes et en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires, outre la coopération en matière de formation professionnelle et technique.



Lors de ces discussions, les deux ministres ont souligné l'importance de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et de partager l’expérience marocaine dans les domaines de l’irrigation localisée, du développement des zones oasiennes et des cultures maraîchères.



Ils ont, de même, insisté sur l'impératif d’échanger autour de l’expérience de développement de la filière d’élevage camelin et d’apporter une assistance technique à la Mauritanie dans le domaine de la culture in vitro du palmier dattier.



M. Akhannouch s'est également entretenu avec le ministre de l'Agriculture du Nigeria, Mohammed Sabo Nanono. Les deux responsables ont notamment examiné les perspectives de coopération portant sur l’irrigation et la formation professionnelle et technique.



Par ailleurs, M. Akhannouch a reçu la délégation de l'Agence Française de Développement (AFD), composée du directeur du bureau AFD Maroc, Mihoub Mezouaghi, et de la chargée de projet, agriculture, développement rural et biodiversité, Rabat, Maëlis Borghese.



Lors de cette rencontre, le ministre a remercié l'AFD pour son soutien à l’Initiative AAA, en contribuant au financement des Plans d’Investissement de l’Agriculture Intelligente face au Climat pour 4 pays: le Congo, le Ghana, le Burkina Faso et le Cameroun.



Pour leur part, les responsables de l'AFD ont exprimé la volonté de l'Agence d’accompagner la nouvelle stratégie agricole.



L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir a accueilli, mardi, la 2ème Conférence ministérielle annuelle de l'Initiative AAA, une solution à fort potentiel pour lutter contre l'insécurité alimentaire et le changement climatique en Afrique.



Placé sous le thème "La sécurité alimentaire face au changement climatique", cet événement de haut niveau, organisé en partenariat avec l’UM6P et le groupe OCP, a réuni 28 délégations étrangères, dont 20 ministres africains, des représentants de gouvernements africains, d’institutions financières internationales telles la Banque Mondiale, l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la Banque Africaine de Développement (BAD), des donateurs, ainsi que plusieurs scientifiques de renommée internationale.



En marge de cette 2ème Conférence ministérielle, plusieurs accords de coopération ont été signés entre M. Akhannouch, en sa qualité de Président de la Fondation pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine aux changements climatiques (AAA) et les différents partenaires de la Fondation AAA.



Par la même occasion, la médaille de l'Union Internationale des Sciences du Sol (IUSS) a été décernée au ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, et Président de la Fondation pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine aux changements climatiques (AAA), Aziz Akhannouch.



Ce très prestigieux Prix a été remis au ministre pour son action en faveur du développement agricole durable et pour la promotion de l’Initiative AAA.