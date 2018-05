Conférence internationale sur la Libye mardi prochain à Paris

La France accueille, mardi prochain, une conférence internationale sur la Libye destinée à ouvrir une nouvelle période de stabilité et de coopération, indique dimanche un communiqué de la présidence de la République française.



Cette conférence «inédite», qui se tiendra à Paris sous l'égide des Nations Unies, «vise à ouvrir une nouvelle période de stabilité et de coopération, attendue par tout le peuple libyen», souligne la même source, précisant que sa tenue s'inscrit dans la continuité des efforts menés depuis 2011 par la communauté internationale et l'ONU.



«En présence de la communauté internationale, le Président de la République accueillera à cette occasion les représentants du gouvernement libyen et une délégation d'acteurs politiques représentant les principales institutions de la Libye», ajoute le communiqué.



«Les responsables libyens et la communauté internationale seront invités ce jour-là à s'engager dans la mise en œuvre d'une feuille de route politique inclusive, pour sortir de la crise qui affecte le pays et la région depuis plusieurs années», poursuit-t-il.