Conférence internationale à Paris sur la gouvernance sécuritaire en Afrique avec la participation du Maroc

La capitale française a abrité, jeudi à la Bourse du travail à Paris, une conférence internationale sur la gouvernance sécuritaire en Afrique, à laquelle a pris part le Maroc représenté par l’ambassadeur du Royaume en France, Chakib Benmoussa.



Organisée à l’initiative de l’Institut Mandela de Paris, un think tank pour la promotion de la renaissance et de l’émergence de l’Afrique, cette conférence a connu la participation de responsables sécuritaires, ambassadeurs, chercheurs et experts en défense et sécurité.



Deux principaux thèmes ont formé l’ossature de cette conférence internationale à savoir '’Les racines de l’extrémisme et réalité du terrorisme en Afrique’’ et "La géopolitique du terrorisme en Afrique’’.



Dans une intervention à l’ouverture de cette conférence internationale, l’ambassadeur du Royaume du Maroc en France a souligné la nécessité pour les dirigeants africains et l’ensemble des acteurs de la Communauté Internationale, notamment l’ONU, de redoubler d’efforts pour éradiquer le fléau du terrorisme qui touche quasiment toutes les régions du continent africain (de la Corne de l’Afrique au Golfe de Guinée, en passant par le Sahel et le Sahara, l’Afrique du Nord ou encore le bassin du lac Tchad), et lui trouver des réponses africaines.



Selon M. Benmoussa, les réponses sécuritaires ne peuvent résorber la problématique du terrorisme tant que demeurent les ingrédients du terreau qui le rendent fertile à savoir, la pauvreté, l’ignorance, les inégalités sociales, le chômage, le sentiment d’exclusion et autres maux sociaux qui continuent d’alimenter le quotidien de la jeunesse africaine. Il est impératif donc, a souligné l’ambassadeur du Maroc, de mettre au point des stratégies globales, intégrant la dimension sociale et le volet développement, à travers notamment les composantes éducative et religieuse, pour une diffusion efficiente de la culture de la tolérance, d’ouverture et de modération.