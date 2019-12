Conférence des Partenaires au Développement des Comores: le président Azali Assoumani remercie le Maroc pour son soutien

Lundi 2 Décembre 2019 modifié le Lundi 2 Décembre 2019 - 21:05

Le président comorien Azali Assoumani a vivement remercié le roi Mohammed VI et le Maroc pour son soutien à son plan émergent, lors d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, Nasser Bourita en marge de la "Conférence des Partenaires au Développement des Comores", qui se tient les 2 et 3 décembre au siège de la Banque mondiale à Paris.

Il s'est également félicité de l'excellence des relations liant le Maroc et Les Comores.