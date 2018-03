Conférence au Maroc des experts sur la coopération sino-africaine

L'institut Amadeus organise, le 6 mars à Rabat, la conférence des experts sur la coopération sino-africaine, en perspective du sixième sommet du Forum sur la coopération Afrique-Chine.



Co-organisé avec l’ambassade de Chine au Maroc, cet événement vise à accompagner le dialogue collectif en cours autour du renforcement des relations sino-africaines, solides et fort prometteuses, indique un communiqué des organisateurs. Il sera question de dresser le bilan de la mise en œuvre des résolutions émises lors de la cinquième édition du forum tout en abordant l’ensemble des thématiques clés et des enjeux sino-africains en vue du prochain Sommet.



Diplomates, politiciens, acteurs économiques, experts et universitaires, venus d’Afrique et de Chine, participeront à cette importante rencontre, organisée par l'Institut Amadeus, l'un des plus importants think tanks d'Afrique et du monde arabe à l'expertise reconnue.