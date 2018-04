Conférence à Libreville sur la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains: diffuser les valeurs de l’Islam tolérant

Une conférence sur la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains a été organisée, samedi à la Mosquée Hassan II de Libreville, à l'initiative du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Gabon et la section Gabon de la fondation.



Cette conférence qui marque le lancement officiel des activités de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, section Gabon, a été l’occasion de présenter les objectifs et les missions de la fondation ainsi que sa vocation africaine.



Ainsi, l’Imam Ismaël Oceni Ossa, président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Gabon et Atiqa Bouhouria Moulay Meliani expert chargée de mission au sein de la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains ont présenté à l’assistance un aperçu sur cette institution religieuse, créée sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, en vertu du dahir n°1-16-81 du 22 juin 2016.



Pour les conférenciers, la Fondation s’assigne pour missions, entre autres, la revitalisation du patrimoine culturel islamique africain commun, en le faisant connaître et en œuvrant à sa diffusion, sa conservation et sa sauvegarde, notant que le Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains, composé de plusieurs imams africains, illustre la vocation africaine de l’institution visant à s’ouvrir sur tous les imams du continent et à instaurer une coopération au service de la religion.



Grâce à ses activités intellectuelles, scientifiques et culturelles en rapport avec la religion musulmane, l’institution permet de consolider et de développer les relations historiques qui lient le Maroc aux autres Etats africains et de combler le besoin en formation des cadres religieux au niveau des pays africains frères, ont-ils relevé.



Pour les conférenciers, les initiatives entreprises par la Fondation en termes de formations des imams, prédicateurs et mourchidines et d’activités scientifiques et intellectuelles favorisent la promotion en Afrique d’un islam du juste milieu, modéré et tolérant, qui constitue un véritable rempart contre toutes les formes de dérives extrémistes.



L’Imam Ismaël Oceni Ossa a saisi, cette occasion, pour exprimer sa gratitude au roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, qui ne ménage aucun effort, pour permettre aux oulemas africains de bénéficier d’une formation religieuse de qualité, remerciant le Royaume pour l’accueil chaleur dont bénéficient les délégations religieuses et les étudiants gabonais chaque fois en terre marocaine.



Dans une allocution de circonstance, l’ambassadeur du Maroc au Gabon, Abdallah Sbihi, a souligné que la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains se veut une instance pour unifier et coordonner les efforts des oulemas au Maroc et dans les autres pays africains en vue de faire connaitre et diffuser les valeurs de l’Islam tolérant, rappelant que le dahir portant création de cette institution prévoit la possibilité de création de sections de la Fondation dans les différentes pays notamment en Afrique.



Et d’ajouter que la mise en place de la section du Gabon qui illustre l’excellence des relations séculaires entre les deux pays, répond aux attentes exprimées par la plupart des pays africains frères à savoir un besoin grandissant en formation des imams, prédicateurs, Mourchidines et Mourchidates, notant que la section gabonaise de la fondation va oeuvrer en synergie avec toutes les institutions religieuses pour faire face à l’extrémisme et l’intégrisme, le but étant de diffuser la véritable image de l’islam tolérant et modéré.



Cette conférence à laquelle ont assisté plusieurs Oulemas, des membres de la communauté marocaine installée au Gabon et l’ambassadeur du Gabon au Maroc, Abdu Razzaq Guy Kambogo, a été marquée par la projection d’un documentaire sur la capitale spirituelle du Maroc Fès, suivie d’une présentation de la bibliothèque Al-Quaraouiyine de Fès animée par Abdelfattah Bougchouf, conservateur de la bibliothèque.



Lors de cette présentation, M. Bougchouf a retracé l’évolution de cette bibliothèque fondée en 750 de l'Hégire sous le règne du Sultan Abou Inane Al Marini et qui a su évoluer au fil du temps pour garder son rôle scientifique auprès des chercheurs, des étudiants et de la société.



Présidée par l’Imam Ismaël Oceni Ossa, la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains section Gabon compte organiser une série d’activités religieuses et scientifiques tout au long de l’année en faveur des Marocains du Gabon et de la communauté musulmane gabonaise.