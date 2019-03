Conférence UA à Marrakech : l'ONU appelle "l’ensemble des Etats membres à soutenir les efforts onusiens" sur la question du Sahara

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, souhaite que "l’ensemble des Etats membres" de l’organisation soutiennent les efforts onusiens visant à aboutir à une solution définitive à la question du Sahara, a indiqué mardi son porte-parole.



"Nous souhaitons que l’ensemble des Etats membres soutiennent les efforts des Nations-Unies, étant donné que les efforts de (l’Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara),Horst Kohler sont mandatés par le Conseil de sécurité", a déclaré le porte-parole de M. Guterres, lors de son point de presse quotidien à New York.



Cette affirmation est intervenue en réponse à une question d'un journaliste au sujet de la Déclaration d'appui au processus politique exclusivement onusien adoptée lundi par 37 Etats africains participant à la conférence ministérielle de Marrakech sur l'appui de l'Union Africaine (UA) au processus politique des Nations-Unies sur le différend régional au sujet du Sahara marocain.



Le porte-parole du Secrétaire général des Nations-Unies a rappelé, à cet égard, la tenue la semaine dernière à Genève d’une deuxième Table ronde sur la question du Sahara marocain à l’initiative de M. Kohler, dans le cadre des efforts onusiens visant à aboutir à une solution politique, réaliste, pragmatique et durable qui repose sur le compromis à ce différend régional.



A rappeler que la Déclaration de la Conférence ministérielle de Marrakech convient de mettre en œuvre "la vision sage et concertée" consacrée lors du 31ème sommet de l'Union africaine à travers l'adoption unanime de la décision 693 qui réaffirme l'exclusivité de l'ONU en tant que cadre unique pour la recherche d'une solution politique et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain.