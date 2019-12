Condoléances royales à la famille de feu Badreddine Senoussi.

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l'ancien ministre et ex-ambassadeur Badreddine Senoussi.



Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction le décès de Badreddine Senoussi et exprime aux membres de la famille du défunt, à ses proches et à ses amis ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, suite à cette perte cruelle.



Le souverain dit se remémorer les qualités du défunt qui fut l'un des hommes d'État compétents, ainsi que les services louables qu'il a rendus à sa patrie à travers les différentes responsabilités ministérielles et diplomatiques qu'il a occupées, ajoutant que feu Senoussi était un exemple de loyalisme et de fidélité au Trône Alaouite et de dévouement et d'abnégation dans l'accomplissement des hautes missions qui lui ont été confiées.



SM le Roi a également mis en avant le sérieux dont avait fait preuve le défunt en tant qu'homme d'affaires, ainsi que son engagement envers l'entreprise citoyenne et son amour pour les actions de bienfaisance.