Concours d'accès à la profession d'adouls au Maroc : réussite de 800 candidats, dont 299 femmes

Un total de 800 candidats, dont 299 femmes (38,37%) et 501 hommes (62,62%), ont réussi le concours d'accès à la profession d'adoul au titre de l'année 2018, a annoncé samedi le ministère de la Justice et des libertés.



Le ministère a relevé, dans un communiqué, la publication des résultats, sur son site web (www.justice.gov.ma), à l’issue des délibérations de la commission chargée de l'organisation de ce concours qui a été ouvert aux femmes, pour la première fois dans l’histoire du Royaume, conformément aux Hautes instructions royales incitant à l’accès de la femme à la profession d’adoul.



Selon un communiqué du Cabinet Royal rendu public à l'issue du Conseil des ministres du 22 janvier 2018, le Roi Mohammed VI, avait chargé le ministre de la Justice de se pencher sur l’examen de cette question et de la transmettre au Conseil supérieur des oulémas pour émettre un avis sur ce sujet, rappelle le communiqué.



Après avoir pris connaissance de l’avis du conseil autorisant la femme à exercer la profession d’adoul, conformément aux dispositions de la chariâa relatives au témoignage (chahada) et ses différents types et les constantes religieuses du Maroc, en premier lieu les principes du rite malékite, et en considération du haut niveau de formation et de culture scientifique acquis par la femme et de par la qualification, la compétence et la capacité dont elle a fait preuve dans les différentes hautes fonctions qu’elle a assumées, le Roi a chargé le ministre de la Justice d’ouvrir devant la femme la profession d’adoul et de prendre les mesures nécessaires pour réaliser cet objectif, a ajouté la même source.



Cet "événement historique" constitue une nouvelle phase qui consacre le choix démocratique moderniste du Royaume, particulièrement en matière de promotion des droits de la femme, de lutte contre toutes les formes de discrimination et de renforcement de sa position aux côtés de l’homme, a souligné le ministère.