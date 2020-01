Communiqué de l'Iran après son attaque contre les Etats-Unis en Irak

Voici la traduction intégrale, réalisée par l'AFP, du communiqué en persan publié dans la nuit de mardi à mercredi par les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique iranienne, après leurs frappes de missiles contre une base utilisée par les Etats-Unis en Irak en riposte à l'assassinat, vendredi par Washington, du général iranien Qassem Soleimani:



"A l'Oumma (la communauté des croyants de l'islam, NDT) et à la grande nation de l'Iran islamique:



Le temps de la réalisation de la promesse garantie (par Allah) est venu, et ce matin, avec la permission de Dieu Tout-Puissant, en réponse à l'opération criminelle et terroriste des envahisseurs américains, et pour venger l'assassinat lâche et le martyre douloureux du chef héroïque de la Force Qods, commandant du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI), le général glorieux Hajj Qassem Soleimani, qui (toute sa vie) a fait sacrifice (de sa personne), et de ses compagnons, les courageux combattants de la force aérospatiale du CGRI, dans une opération réussie appelée "Opération Martyr Soleimani", code sacré "Ô Zahra" (NDT : Fatima Zahra est la fille unique de Mahomet, la femme la plus importante de l'Histoire pour les chiites), ont tiré des dizaines de missiles sol-sol sur la base aérienne d'invasion de l'armée terroriste de l'agresseur américain, la base nommée Aïn al-Assad, et ont écrasé cette base. Les détails (de cette opération) seront communiqués à la noble nation iranienne et au monde musulman par la suite.



Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique souhaite féliciter la communauté des croyants de l'islam pour cette grande victoire et l'informe, ainsi que le grand et dévoué peuple de l'Iran islamique:



1. Nous avertissons le Grand Satan, le régime américain vicieux et arrogant, qu'à tout nouvel acte malveillant ou nouveau mouvement d'agression seront opposées des réponses encore plus douloureuses et dévastatrices.



2. Nous avertissons les gouvernements alliés des Etats-Unis qui ont fourni leurs bases à l'armée terroriste de ce pays que tout territoire utilisé d'une façon ou d'une autre pour servir de point de départ à des actes hostiles et agressifs contre la République islamique d'Iran sera visé (par les missiles du CGRI).



3. Nous ne considérons en aucun cas que le régime sioniste soit dissocié des Etats-Unis dans (la responsabilité) de ces crimes.



4. Nous conseillons au peuple américain de rappeler les troupes américaines (déployées dans la) région afin d'éviter de nouvelles pertes et de ne pas permettre que la vie de ses soldats soit davantage menacée par la haine toujours croissante que le régime américain, avec sa détestation de tout peuple, suscite à son encontre (dans le monde)."