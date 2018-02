Commission parlementaire mixte Maroc-UE: Réunion de mi-parcours en préparation de la réunion annuelle, le 8 février à Rabat

La Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne (UE) tiendra, le 8 février à Rabat, sa réunion de mi-parcours en préparation de la neuvième réunion annuelle prévue à Bruxelles. Tenue sous la coprésidence de M. Abderrahim Atmoun (Parlement du Maroc) et de Mme Ines Ayala Sender (Parlement européen), cette réunion marquera le bilan et les acquis à mi-parcours de cet organe important pour la coopération politique entre le Maroc et l'UE, indique un communiqué de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE.



Cette réunion sera également une occasion pour mettre en avant l'expérience et les efforts fournis par le Royaume pour faire face à plusieurs fléaux qui sévissent dans la région euro-méditerranéenne, notamment la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le radicalisme et les questions migratoires.



A l'ordre du jour de cette réunion figurent, aussi, la discussion au niveau des binômes de travail des thématiques liées, notamment, à la politique de voisinage, les questions sécuritaires et migratoires, le développement humain et la lutte contre le radicalisme, la coopération économique et commerciale, ainsi que la relation UE-Maroc-Union africaine. Selon le communiqué, les parlementaires marocains de cette commission, conscients de la grande responsabilité qui incombe aux membres de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE, appelés à contribuer davantage, dans le cadre du statut avancé, au renforcement et au maintien de la paix et de la sécurité, ainsi qu'au raffermissement de la coopération et de la solidarité avec l'Europe, souligneront à Bruxelles l'engagement du Royaume à promouvoir une coopération parlementaire et à renforcer les relations bilatérales avec l'Europe, ainsi que les relations tripartites entre l'Europe, le Maroc et l'Afrique, avec comme ambition d'accompagner la dynamique endogène que connaît le Royaume et d’accélérer le mouvement du partenariat Maroc-UE.



En marge de cette réunion, les députés marocains membres de la commission parlementaire mixte auront des entretiens bilatéraux, sur les questions d'intérêt commun, avec des eurodéputés de toutes les tendances politiques au Parlement européen, conclut le communiqué.