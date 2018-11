Commission mixte: Le Maroc et la Corée du Sud souhaitent promouvoir les initiatives d'investissement

Cette session a été présidée par la Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mme Mounia Boucetta, et le vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée, M. Yang Kang-hyun.



Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de faire progresser les relations économiques entre le Maroc et la Corée du Sud, saluant la qualité des relations politiques entre les deux pays et toutes les mesures prises dans le cadre de partenariats fructueux.



Le responsable sud-coréen a souligné, à cette occasion, que l'investissement devrait être un moyen de renforcer les liens économiques, notant que le Maroc jouit d'avantages compétitifs que recherchent les investisseurs coréens aux niveaux régional et continental.



De son côté, Mme Boucetta a mis en avant le positionnement du Maroc au niveau continental et le développement socio-économique qui caractérise les différents secteurs du Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce qui fait du Maroc le pays africain le plus attrayant pour les investissements étrangers.



Revenant sur la cause nationale, Mme Boucetta s'est félicitée de la position positive et constructive de la République de Corée du Sud appelant à parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain dans le cadre des efforts de l'ONU.



Elle a aussi salué la tenue du troisième sommet inter-coréen et exprimé le soutien du Maroc aux efforts du gouvernement sud-coréen visant à dénucléariser la péninsule coréenne.



La septième session de la Commission mixte maroco-sudcoréenne a été marquée par la signature du procès-verbal des travaux de la réunion et d'un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine forestier.



Les deux pays devront tenir le 12 novembre à Séoul un forum d'affaires organisé conjointement par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations et l'Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l'investissement (KOTRA).