Commission européenne : Ursula von der Leyen dévoile sa nouvelle équipe

La présidente élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dévoilé mardi sa nouvelle équipe ainsi que les portefeuilles attribués à ses 26 membres.



Le nouveau Collège comptera huit vice-présidents, y compris le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l'Espagnol Josep Borrell. Les vice‑présidents seront responsables des grandes priorités fixées dans les orientations politiques de l'UE.



Parmi ces vice-présidents, trois seront des vice-présidents exécutifs et exerceront une double fonction : ils assumeront à la fois la vice-présidence pour une des trois priorités du programme de la présidente élue, et la charge de commissaire.



Il s'agit de Frans Timmermans (Pays-Bas) qui coordonnera les travaux consacrés au Green deal européen et assurera la gestion de la politique de lutte contre le changement climatique, de Margrethe Vestager (Danemark) qui coordonnera l'ensemble du programme pour une Europe adaptée à l'ère du numérique et sera la commissaire chargée de la concurrence, ainsi que de Valdis Dombrovskis (Lettonie) qui assurera la coordination des travaux sur l'économie au service des personnes et sera le commissaire pour les services financiers.



Les cinq autres vice-présidents sont Josep Borrell (Espagne), Věra Jourová (Tchéquie), Margaritis Schinas (Grèce), Maroš Šefčovič (Slovaquie) et Dubravka Šuica (Croatie).



Outre les huit vice-présidents, voici les autres commissaires européens désignés :



- Johannes Hahn (Autriche), commissaire chargé du budget et de l'administration.



- Didier Reynders (Belgique), commissaire chargé de la justice.



- Mariya Gabriel (Bulgarie), commissaire chargée de l'innovation et de la jeunesse.



- Stella Kyriakides (Chypre), commissaire chargée de la santé.



- Kadri Simson (Estonie), commissaire chargée de l'énergie.



- Jutta Urpilainen (Finlande), commissaire chargée des partenariats internationaux.



- Sylvie Goulard (France), commissaire pour le marché intérieur.



- László Trócsányi (Hongrie), commissaire chargé de la politique de voisinage et de l'élargissement.



- Phil Hogan (Irlande) : commissaire chargé du commerce.



- Paolo Gentiloni (Italie) : commissaire chargé de l'économie.



- Virginijus Sinkevičius (Lituanie) : commissaire chargé de l'environnement.



- Nicolas Schmit (Luxembourg) : commissaire chargé de l'emploi.



- Helena Dalli (Malte) : commissaire chargée de l'égalité.



- Janusz Wojciechowski (Pologne) : commissaire chargé de l'agriculture.



- Elisa Ferreira (Portugal) : commissaire chargée de la politique de cohésion et des réformes.



- Rovana Plumb (Roumanie) : commissaire chargée des Transports.



- Janez Lenarčič (Slovénie) : commissaire chargé de la Gestion des crises.



- Ylva Johansson (Suède) : commissaire chargée des Affaires intérieures.



Les commissaires nominés (13 femmes et 14 hommes) devront encore passer des auditions devant le Parlement européen entre le 30 septembre et le 8 octobre, avant le vote d'investiture, le 22 octobre en plénière à Strasbourg, pour une entrée en fonction du nouvel exécutif européen le 1er novembre.