Commerce: un accord Mexique-Etats-Unis-Canada "à notre portée" (Freeland)

Un accord commercial entre le Canada, le Mexique et les Etats-Unis "est à notre portée", a estimé vendredi la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, après l'interruption pour quelques jours de ses négociations avec les Etats-Unis.



"Nous faisons des progrès. Nous ne sommes pas encore tout à fait là", a toutefois indiqué Mme Freeland, ajoutant une nouvelle fois qu'il était important d'obtenir un accord révisé du traité de libre-échange nord-américain (Aléna) qui soit bon pour les Canadiens.



Les discussions entre le Canada et les Etats-Unis ont été interrompues vendredi et doivent reprendre mercredi à Washington.