Commerce : "personne ne peut comprendre que l'UE ne soit pas exemptée" de la taxation US (ministre français)

Le ministre français des Finances Bruno Le Maire a affirmé lundi que les mesures américaines sur l'acier et l'aluminium "ne sont pas bonnes" et demandé que l'Europe en soit exemptée en tant qu'alliée, lors d'un entretien avec le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin.



"Pour vous dire le fond de ma pensée, personne ne comprendrait que l'UE, au bout du compte, ne soit pas exemptée globalement de cette augmentation des tarifs sur l'acier et l'aluminium décidée par les Etats-Unis", a déclaré à l'AFP le ministre français après sa rencontre avec M. Mnuchin en marge du G20 Finances à Buenos Aires.



Avec afp