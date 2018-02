Commerce: l'UE prête à "réagir" en cas de mesures restrictives américaines

L'Union européenne est prête à "réagir rapidement et de manière appropriée" en cas de mesures commerciales américaines "qui affecteraient l'industrie européenne", a déclaré mardi un porte-parole de la Commission européenne.



"Nous sommes prêts à agir rapidement et de manière appropriée au cas où nos exportations seraient soumises à des mesures commerciales restrictives de la part des Etats-Unis", a affirmé le porte-parole, Margaritis Schinas, lors du point presse quotidien de la Commission.



"Nous prendrions des mesures appropriées pour défendre l'industrie de l'UE", a-t-il insisté, mais "nous ne sommes pas dans une guerre commerciale".



L'administration Trump a élaboré trois scénarios pour des taxes ou des quotas sur les importations américaines d'aluminium et d'acier, pointant la nécessité de préserver la sécurité nationale et l'emploi aux Etats-Unis, a dévoilé vendredi le ministère américain du Commerce.



Le président Donald Trump a jusqu'au 11 avril pour trancher le dossier de l'acier et jusqu'au 19 avril pour l'aluminium. Tous les pays exportateurs sont concernés, en particulier la Chine.



"Nous pensons que le commerce doit être ouvert, équitable et fondé sur des règles", a poursuivi le porte-parole de la Commission, ajoutant que l'UE serait "profondément préoccupée" par d'éventuelles mesures américaines.



Selon le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, la Commission se tiendrait prête à riposter sur toute une série de produits américains, du jus d'orange aux motos, en passant par le whisky.



Interrogé par l'AFP sur ces affirmations, l'exécutif européen s'est refusé à tout commentaire. (afp)