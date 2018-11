Commerce: Trump a eu une "très bonne" conversation téléphonique avec le président chinois

Le président américain Donald Trump a dit jeudi avoir eu une "très bonne conversation" au téléphone avec son homologue chinois sur le sujet épineux du commerce, ainsi que sur la Corée du Nord avec qui Washington a engagé des discussions historiques.



"Je viens d'avoir une très bonne conversation téléphonique avec le président de la Chine Xi Jinping. Nous avons parlé de beaucoup de sujets, en mettant l'accent sur le commerce. Ces discussions avancent bien avec des rencontres en train d'être programmées pendant le G20 en Argentine. (Nous) avons aussi eu une bonne discussion sur la Corée du Nord!", a-t-il tweeté.



Les Etats-Unis et la Chine se livrent une guerre commerciale sans merci à coups de taxes douanières depuis des mois, suscitant des inquiétudes pour l'économie mondiale.



L'administration américaine a en outre doublé ce conflit d'une attaque tous azimuts contre la Chine, accusée dans un discours du vice-président Mike Pence début octobre de vol de technologies sensibles, d'expansionnisme diplomatique et militaire, d'atteintes massives aux libertés publiques et aux minorités religieuses, et même d'ingérence électorale pour se débarrasser du président Trump.



Des responsables ont évoqué la possibilité d'une rencontre entre les présidents américain et chinois lors de la prochaine réunion du G20 des chefs d'Etat les 30 novembre et 1er décembre, en Argentine. Un tel sommet reste à confirmer officiellement.