Commerce: Le Maroc et l’Équateur déterminés à renforcer leurs relations

Le Royaume du Maroc et la République de l’Equateur ont fait part, lundi, de leur détermination à raffermir leurs relations de coopération notamment dans le domaine du commerce et de l'investissement.



Lors d'un entretien à Rabat entre la secrétaire d’État chargée du commerce extérieur, Rkiya Eddarhem et le vice-ministre équatorien des Relations extérieures, de l’intégration régionale et de la coopération internationale, Andres Teran, l'accent a été mis sur les moyens à même de renforcer les échanges commerciaux et les relations politiques, le but étant de baliser le chemin vers un "meilleur rapprochement" entre les deux pays.



Dans ce cadre, Mme Edderham a plaidé, dans une déclaration à la MAP, en faveur d'un "rapprochement" économique, eu égard aux énormes potentialités dont regorgent le Maroc et l'Equateur. De son côté, le vice-ministre équatorien des Relations extérieures, de l’intégration régionale et de la coopération internationale a indiqué, à la MAP, que les discussions étaient "très productives" et fructueuses sur la voie d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération avec le Royaume du Maroc notamment dans les domaines du commerce et de l'investissement.



Le responsable équatorien, qui effectue une visite de travail dans le Royaume, a relevé que la réunion était aussi une occasion de mettre en exergue les relations "étroites" entre le Maroc et l'Équateur, faisant part de la volonté commune des deux pays de resserrer leurs relations et d'élargir leurs domaines de coopération.



Les deux parties se sont mises d'accord sur l'organisation d’une mission d'exploration en faveur des hommes d’affaire dans les deux pays en vue de donner une forte impulsion aux investissements.