Commémoration du centenaire de l'Armistice: le roi Mohammed VI prend part au déjeuner offert par Macron

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, a pris part, dimanche au palais de l’Élysée, à un déjeuner offert par le président français, M. Emmanuel Macron en l'honneur des chefs d’État et de gouvernement participant à la cérémonie internationale de commémoration du centenaire de l’Armistice.



La participation du roi à cette cérémonie, qui s’est déroulée à l’Arc de Triomphe, est un témoignage de l’amitié qui lie le Maroc et la France depuis plusieurs siècles et un hommage aux vaillants soldats marocains qui avaient combattu pour les idéaux de liberté et de paix pendant la première guerre mondiale.



Preuve de leur héroïsme, les régiments marocains, qui ont également combattu lors de la seconde guerre mondiale (1939-1945), faisaient partie des unités les plus décorées et les plus distinguées.



La commémoration du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 invite les générations montantes à tirer les meilleures leçons du passé pour ne point commettre les mêmes erreurs et pour édifier un avenir sûr, prospère et paisible.



Près de 70 chefs d'Etat et de gouvernement, dont les présidents américain et russe, ont commémoré au pied l'Arc de Triomphe à Paris le centenaire de l'armistice.



Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Poutine, le roi Mohammed VI, Recep Tayyip Erdogan, Justin Trudeau... ont assisté peu après 10H00 GMT à une grande cérémonie sous l'Arc de Triomphe, en haut de la célèbre avenue des Champs-Elysées, sous lequel gît le soldat inconnu et brûle perpétuellement sa flamme du souvenir, rappelant l'ampleur d'un conflit aux 18 millions de morts.



Le président français a prononcé un discours, conjugant mémoire de la Grande guerre et affres contemporains. "Additionnons nos espoirs au lieu d'opposer nos peurs !", a-t-il lancé aux 72 leaders mondiaux les exhortant au "combat pour la paix" en refusant "le repli, la violence et la domination", plaidant une fois encore pour une approche multilatérale de la gouvernance mondiale à l'heure où de plus en plus de pays semblent enclin à lui tourner le dos, au premier rang desquels, les Etats-Unis, première puissance du monde.



Puis, il a ravivé la flamme du Soldat inconnu, et les dignitaires ont ensuite convergé vers le palais présidentiel pour un déjeuner.