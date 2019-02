Colombie : libération de trois membres d'équipage d'un hélicoptère enlevés par l'ELN

Trois membres d'équipage d'un hélicoptère, enlevés en janvier par la guérilla de l'Armée de libération nationale (ELN), ont été relâchés dimanche dans le département de Norte de Santander, au nord de la Colombie, a annoncé, dimanche, le bureau du Défenseur du peuple médiateur (Ombudsman). Enlevés le 11 janvier, les trois otages ont été remis dans la région de Catatumbo à une commission de l'Eglise catholique et du Défenseur du peuple, a indiqué la même source dans un communiqué.



Ils "sont apparemment en bonne santé", ajoute le communiqué publié sur Twitter, sans fournir plus de détails. L'hélicoptère a été attaqué le 11 janvier dans une zone rurale de la municipalité de Hacarí par des hommes armés, forçant le pilote à effectuer un atterrissage d'urgence. L'attaque et l’enlèvement ont été par la suite revendiqués par l’ELN, dernière guérilla encore active en Colombie. Selon des médias locaux, l’aéronef transportait 1,7 milliard de pesos (environ 540.000 dollars) pour les salaires des employés de l'entreprise Aerocharter Andina, située dans le Catatumbo, l’une des régions les plus violentes de Colombie.



Le 19 janvier, les démarches visant la libération des otages ont été suspendues en raison de la réactivation par le Gouvernement des mandats d'arrêt à l'encontre des négociateurs de paix de l'ELN à Cuba à la suite de l'attaque terroriste ayant visé deux jours plus tôt l'académie de police à Bogotá faisant 21 morts et 67 blessés. Considérée comme une organisation terroriste par les Etats-Unis et l’Union européenne, l’ELN compte, selon des estimations officielles, entre 1.500 à 1.800 combattants.