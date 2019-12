Colloque maroco-américain à Marrakech sur le système du Bachelor

La Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech abrite les 07 et 08 janvier prochain, un colloque maroco-américain sous le thème "Le chantier de la réforme pédagogique nationale : Préparer la mise en œuvre du système du Bachelor".



Organisée par le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en collaboration avec l’ambassade des Etats-Unis au Maroc et la Commission maroco-américaine pour les échanges éducatifs et culturels, cette rencontre vise à favoriser l’échange et le partage autour des moyens susceptibles de préparer la mise en application du système du Bachelor et présenter les mécanismes de coopération liant le Maroc et les Etats-Unis de nature à contribuer à relever les défis relatifs à ce chantier.



Cette rencontre offre aussi l’opportunité pour explorer les moyens et les perspectives de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’enseignement supérieur, indique un communiqué des organisateurs.



Au programme de ce colloque figurent des sessions traitant des thématiques se rapportant à "la transition vers le système Bachelor : Les opportunités et les défis", "le système d’enseignement supérieur aux Etats-Unis d’Amérique", "la langue anglaise en tant que langue d’enseignement", "l’élaboration de cycles de formation", "l’enseignement à l’ère du digital" et "l’intégration des étudiants dans le marché de l’emploi".



Cette rencontre connaîtra la participation de présidents d’universités publiques et privées, des représentants du ministère de l'éducation nationale, du ministère de l’économie et des finances et de la réforme de l’administration et des responsables d’universités et d'établissements d’enseignement supérieur marocains et américains.