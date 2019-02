Coalition mondiale anti-Daech: l'Etat islamique a été "décimé" (Donald Trump)

Grâce à la Coalition mondiale anti-Daech, le "califat de Daech a été décimé", a affirmé, mercredi à Washington, le président américain Donald Trump, notant que "personne ne pensait cela possible aussi rapidement". Dans un discours à l'occasion de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres à la Coalition mondiale anti-Daech, le président américain a souligné que 'l'Etat islamique' (EI) "ne peut plus prétendre à un large contrôle des gouvernements locaux en Syrie et en Irak", faisant observer que l'annonce de la défaite totale de l'EI sera faite "la semaine prochaine".



Certes, a concédé le président Trump, "vous aurez toujours des gens (ndlr: des terroristes) quelque part. Mais nous les chercherons, vous les chercherez, et nous les trouverons", et ce "peu importe ce que nous faisons militairement".



Le président américain, qui avait annoncé en décembre dernier le retrait prochain des troupes US de Syrie, a expliqué que les combattants de l'EI "ne peuvent plus extraire de ressources naturelles parce qu'ils ne contrôlent plus le territoire ou la région. Ils ne peuvent plus taxer les citoyens dans cette zone parce qu'ils ne la contrôlent plus, ni voler ou détruire des objets anciens comme ils avaient l'habitude de faire. Ils ont été repoussés".



De même, a-t-il poursuivi, les terroristes, qui diffusaient leur propagande via internet, ne peuvent plus s'en servir pour "imposer leur idéologie vicieuse aux jeunes enfants".



"Soyez assurés, a-t-il déclaré à l'assistance des chefs de la diplomatie des Etats membres de la Coalition, nous ferons le nécessaire pour nous débarrasser de la dernière parcelle et de la dernière personne liée à la folie de Daech et à défendre nos peoples du terrorisme islamiste radical", saluant les 30 pays qui contribuent par des troupes à la lutte contre l'EI pour leur "effort vital". Le président américain a ajouté que le "combat contre le terrorisme est un combat partagé", appelant à ce que "chacun contribue comme il se doit" à cette lutte.



Le Maroc est représenté à cette conférence par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita. Participent à cette réunion les chefs de la diplomatie de 79 États membres de la Coalition.



La Coalition mondiale se réunit régulièrement pour coordonner et améliorer les efforts communs pour contrer Daech. La dernière réunion ministérielle s'était tenue le 12 juillet 2018, avec une partie des pays membres de la Coalition.



Le Maroc avait abrité, le 26 juin 2018 à Rabat, la dernière réunion des directeurs politiques de la Coalition anti-Daech.