Clôture à Rabat des travaux de la 27-ème session automnale du Conseil supérieur des Oulémas

S'exprimant à la cérémonie de clôture de cette session automnale, à laquelle a pris part le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, le secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas, Mohamed Yssef a réitéré la détermination du conseil à contribuer à un éveil moral de la Oumma, à travers l'action des Oulémas, ajoutant que les mosquées au Maroc doivent être érigées en repères en la matière.



Cette approche, a-t-il dit, sert à se prémunir contre les idéologies étrangères et intruses au Royaume, mettant l'accent sur le rôle des Oulémas dans la lutte contre ces idées et le maintien de la paix.



Cette session automnale a été consacrée à l'examen de nombreuses questions et à la vision d'avenir pour le Conseil, a-t-il dit, mettant en avant le renforcement des Conseils locaux en cadres pour l’accomplissent de leurs missions.



Se félicitant de la solidité du Maroc face aux "éléments nuisibles", M. Yssef a relevé que l'unité et la direction éclairée permettent d'affronter les crises et de faire face aux ennemis.



Le programme de cette session, ouverte vendredi, portait sur deux séances consacrées à "L'institution des Oulémas et le devoir de moralisation" et au "Renforcement des mécanismes visant à rehausser la prêche", en plus de la présentation de l'ouvrage "Sabil Al Oulamaa".