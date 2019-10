Clôture à Marrakech de la 12ème édition de la World Policy Conference

Les travaux de la 12ème édition de la World Policy Conference (WPC) ont pris fin, lundi soir à Marrakech, après avoir rassemblé, trois jours durant, un parterre d'éminentes personnalités du monde de la politique, de l'économie et des médias, outre des académiciens, des experts, des chercheurs et des leaders d'opinions issus des cinq continents.



Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la WPC a réussi à assurer une diversité des points de vue, une pluralité des débats et des échanges riches, fructueux et de haute qualité.



Elle a aussi permis à tous les publics concernés de porter une réflexion éclairée et pertinente sur les préoccupations et les bouleversements incessants que connaît le monde actuellement.



S'exprimant à la clôture de cette édition, le Président et Fondateur de la WPC, Thierry de Montbrial, a affirmé que le succès de la 12ème édition de la World Policy Conference est le fruit d’un partenariat franco-marocain "exemplaire", tout en exprimant ses sincères et chaleureux remerciements au Royaume du Maroc pour les efforts déployés pour assurer la réussite de ce grand événement.



M. Montbrial, également président de l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI), a, en outre, tenu à remercier l’ensemble des participants considérés comme des membres de ce club qui s’est développé au fil du temps et qu’il faut absolument accroître et agrandir, avec la participation notamment de davantage de femmes et de jeunes.



"C’est un travail qui s’effectue au fil des ans. Si l’on veut faire évoluer la WPC d’une manière positive, il ne faut pas faire de révolution : il faut faire une évolution", a-t-il expliqué.



"La WPC est vouée à poursuivre son œuvre et tous ceux qui y sont attachés se rendent bien compte qu’elle est destinée à durer", a-t-il souligné.



"Nous allons la faire évoluer et l’améliorer et on compte vraiment sur vous toutes et tous pour nous aider dans cette entreprise", a-t-il conclu.



Fondée en 2008, la WPC, qui se déroule pour la 4ème fois dans la cité ocre, se donne pour mission de contribuer à promouvoir un monde plus ouvert, plus prospère et plus juste, ce qui suppose un effort permanent pour comprendre la réalité des forces en jeu et leurs interactions, et réfléchir à l'adaptation pacifique de l'organisation des rapports interétatiques à tous les niveaux, dans le respect de la culture et des intérêts fondamentaux de chaque Nation.



Unique par son format au nombre restreint de participants, la WPC offre un espace de réflexion et de dialogue essentiel autour des grands enjeux de la gouvernance mondiale, tout en permettant de développer des liens durables.



Les travaux de cette 12ème édition ont porté essentiellement sur les enjeux de la technologie dans la société et en politique, les cyberpuissances, la cybermenace, l'énergie et l'environnement, ainsi que sur les perspectives économiques et politiques, le commerce, l'investissement direct et la confiance, mais aussi sur l’avenir du système monétaire international, l’arme du droit et la mondialisation.



Ont été également abordés les thèmes suivants: l'Europe, l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Afrique et notamment l'Afrique du Nord et de l'Ouest, les nouvelles tendances de politiques étrangères en Asie de l’Est, et bien d'autres sujets.