Classement Fifa: Le Maroc gagne une place et occupe la 41ème position

Qualifiés pour la phase finale du Mondial 2018 en Russie, les Lions de l'Atlas pointent à la 4ème place au niveau de l'Afrique avec 686 points derrière la Tunisie, 21ème (910), le Sénégal, 27ème (838) et la RD du Congo, 38ème (706). Le Maroc est suivi dans ce classement par l'Egypte 45ème (649), le Ghana, 47ème (624), le Nigeria, 48ème (618), le Cameroun 49ème (614) et le Burkina Faso, 52ème (604).



Le classement mondial est dominé toujours par l’Allemagne (1558) devant le Brésil (1431), la Belgique (1298), le Portugal (1274) et l'Argentine (1241).