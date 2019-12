Classement FIFA : Le Maroc conserve sa 43è place

La sélection nationale a conservé sa 43è place dans le classement mondial des équipes de football pour le mois de décembre, publié jeudi par la FIFA.



Au niveau africain, les Lions de l'Atlas occupent la cinquième position derrière le Sénégal (20è mondial), la Tunisie (27è mondial), le Nigéria (31è mondial) et l’Algérie qui occupe la 35e place mondialement.



Malgré une victoire face au Burundi et un match nul face à la Mauritanie lors des premiers matchs de qualification pour la CAN 2021 au Cameroun, les hommes de Vahid Halilhodzic n’ont pas réussi à accéder au top 40.



Au sommet de la hiérarchie mondiale, la Belgique domine devant la championne du monde, la France, alors que le Brésil complète le podium. Pour sa part l'équipe d'Angleterre s'est hissé à la 4è position, suivie de l'Uruguay qui a gagné deux places, tandis que les sélections de la Croatie, du Portugal, de l'Espagne de l'Argentine et de la Colombie complètent le top dix mondial.