Classement FIFA : Le Maroc conserve sa 42è place

Sur le plan continental, les Lions de l'Atlas, qualifiés pour le Mondial-2018 en Russie, pointent toujours au 4è rang, derrière la Tunisie (23è mondiale), le Sénégal (27è) et la RD Congo (39è). Le Top-10 africain a été marqué par la chute de l'Egypte qui a perdu une place (5è), alors que le Burkina Fasso s'est hissé d'un cran (9è).



Au niveau international, l’Allemagne est toujours aux commandes avec un total de 1.609 points, suivie du Brésil (1.489 pts) et du Portugal (1.360 pts).



Dans le cadre de sa préparation pour la phase finale du Mondial-2018 (14 juin-15 juillet), le Maroc disputera deux matches amicaux face à la Serbie et à l'Ouzbékistan, respectivement le vendredi 23 mars au stade olympique de Turin, en Italie, et le mardi 27 mars au complexe sportif Mohammed V à Casablanca.



Les sélectionneur national Hervé Renard a rendu publique en début de semaine une liste de 28 joueurs convoqués pour ces deux rendez-vous, parmi lesquels le très attendu attaquant de l'équipe nationale des locaux, le virevoltant Ayoub El Kaabi, qui s'apprête à honorer sa première apparition sous les couleurs de la sélection A.



Ci-après le classement FIFA au 15 mars 2018:



1. Allemagne 1.609 Pts



2. Brésil 1.489



3. Portugal 1.360



4. Argentine 1.359



5. Belgique 1.337



6. Pologne 1.228



. Espagne 1.228



8. Suisse 1.197



9. France 1.185



10. Chili 1.161



....



40. Bulgarie 715



41. Bosnie 700



42. Maroc 694



43. Rép.tchèque 690



44. Egypte 687