Cisjordanie: Netanyahu veut "légaliser" des milliers de maisons de colons après une attaque

Toutes les colonies israéliennes en Cisjordanie sont illégales au regard du droit international. Mais Israël distingue entre celles qu'il a approuvées et un certain nombre d'autres, dites "sauvages".



La colonisation est considérée par une grande partie de la communauté internationale comme un obstacle majeur à la paix avec les Palestiniens, dans la mesure où elle mettrait en danger une solution à deux Etats, en rognant sur le territoire d'un éventuel futur Etat Palestinien cohabitant à côté d'Israël.



Le gouvernement israélien, qui fait la part belle aux avocats de la colonisation, voire de l'annexion d'une partie de la Cisjordanie, conteste cette interprétation.



Cette "légalisation" va concerner des logements existant pour certains depuis des dizaines d'années, ont dit les services du Premier ministre dans un communiqué. Elle va aussi permettre de construire autour de ces habitations de nouveaux bâtiments publics, éducatifs ou religieux dont la construction était bloquée, ont-ils dit.



"Ils pensent nous arracher à notre terre, ils n'y parviendront pas", a dit M. Netanyahu cité dans le communiqué en faisant référence aux auteurs d'attentats. Israël considère la Cisjordanie, territoire palestinien qu'il occupe depuis plus de 50 ans, comme faisant partie de ses terres.



M. Netanyahu a aussi demandé aux services du gouvernement d'examiner la possibilité de construire 82 nouveaux logements à Ofra, la colonie près de laquelle deux attaques ont causé la mort de trois Israéliens dimanche et jeudi.



Il veut par ailleurs accélérer le processus de destruction des maisons d'auteurs d'attentats pour les démolir sous 48 heures, ont dit ses services. Il compte également s'en prendre aux permis de travail en Israël ou dans les colonies délivrés aux proches des auteurs d'attentats.