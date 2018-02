Cinq militaires algériens tués dans l'explosion d’une bombe artisanale

Cinq militaires, dont un officier supérieur, ont été tués mercredi, tôt le matin, dans l’explosion d’une bombe artisanale au lieu dit Médila relevant de la daïra de Négrine (780 kms d’Alger), rapportent jeudi des médias algériens citant des sources concordantes.



L’engin meurtrier, qui était enfoui sous terre aux abords d'une piste fréquentée régulièrement par les forces de sécurité, a sauté au passage d'une ambulance à bord de laquelle se trouvaient des soldats qui devaient rejoindre un détachement militaire en opération de ratissage entre la wilaya de Tébessa et El Oued, indique-t-on de même source.



Et d’ajouter que deux autres militaires ont été grièvement blessés dans cet attentat, dont l’un a été évacué aux urgences de l’hôpital de Tidjani Haddam de Bir El Ater, alors que l’autre se trouvant dans un état jugé très grave a été transporté vers l’hôpital de Constantine.



Les dépouilles mortelles ont été transférées vers l’hôpital militaire de Constantine, précise-t-on de même source.



En janvier dernier, treize terroristes ont été abattus en Algérie et 23 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, alors que cinq autres terroristes se sont rendus aux autorités militaires, selon un bilan des opérations de l'Armée nationale populaire (ANP).