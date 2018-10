Cinq Palestiniens tués dans des heurts avec les soldats israéliens

Cinq Palestiniens ont été tués vendredi dans la bande de Gaza lors de manifestations et de heurts avec les soldats israéliens le long de la frontière, a indiqué le ministère gazaoui de la Santé.



Le ministère n'a pas fourni plus de précisions dans un premier temps. Les abords de la frontière avec Israël sont depuis le 30 mars le théâtre d'une vaste mobilisation contre le blocus imposé depuis plus de dix ans par l'Etat hébreu.