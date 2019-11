Chute du Mur: Trump salue l'Allemagne, l'un des "plus précieux alliés" des Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a rendu hommage samedi à l'Allemagne, l'un des "plus précieux alliés" des Etats-Unis, à l'occasion du 30e anniversaire de la chute du Mur de Berlin.



"La Guerre froide est terminée depuis longtemps, mais les régimes tyranniques dans le monde continuent à utiliser les tactiques d'oppression du totalitarisme de type soviétique qui ont jeté une ombre durable sur l'Histoire", écrit la Maison Blanche.



"Nous continuerons à travailler avec l'Allemagne, l'un de nos plus précieux alliés, pour s'assurer que le feu de la liberté brûle telle une lueur d'espoir et d'opportunité pour le monde entier", ajoute-t-elle.



Les relations entre Washington et Berlin se sont refroidies depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump.



Le milliardaire républicain critique régulièrement la chancelière allemande Angela Merkel, notamment sa politique d'accueil des migrants.



Il accuse également l'Allemagne, membre de l'Otan, d'être un partenaire "défaillant" et mauvais payeur.



La chute du Mur de Berlin, le 9 novembre 1989, avait mis fin au Rideau de fer qui divisait l'Europe et abouti l'année suivante à la réunification de l'Allemagne.