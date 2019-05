"Chroniques: le Sahara vu des Canaries", nouvel ouvrage du journaliste espagnol Manuel Vidal

L'ouvrage fait partie d'une série de publications intitulées "Essais sahariens", élaborées sous la direction de l'écrivain et avocat espagnol José Maria Lizundia, lui aussi auteur de plusieurs ouvrages sur le Sahara marocain, dont "A travers le désert du Sahara, avec une politologue colombienne et un ex-diplomate marocain", "Le Sahara comme méta-récit" et "Le Sahara, changement de paradigme".



La série comprend au total six publications écrites par les Espagnols Manuel Vidal et Youssef Nava, les Marocains Jamal Eddine Mechbal et Abdelkader Chaoui et les Colombiens Clara Riveros et Gabriel Restrepo.



Dans son livre (123 pages, taille moyenne paru aux éditions Alhulia), Manuel Vidal, également chercheur à l'université de Las Palmas de Grande Canarie, rassemble 12 reportages publiés dans la presse canarienne sur le Sahara d'aujourd'hui loin de toute référence au conflit artificiel autour des provinces du sud.



Ces reportages, adaptés à la chronique, évoquent la vie sociale dans le Sahara marocain à travers des personnages réels, les relations entre la population des provinces du sud et les Canariens, ainsi que des événements qui ont marqué l'histoire du voisinage entre le Maroc, particulièrement son Sahara, et les îles Canaries, relève Manuel Vidal dans une déclaration à la MAP.



A l'exception de livres scientifiques traitant de la botanique, la géologie, la préhistoire ou les récits de voyages, la grande majorité des ouvrages publiés ces 40 dernières années sur le Sahara ont été axés sur les différents aspects du conflit artificiel autour des provinces du sud, a-t-il fait observer.



Toutes ces publications ont omis de s’intéresser à la population des provinces sud, à sa vie quotidienne et à son voisinage étroit avec les îles Canaries, entre autres aspects, ajoute-t-il.



Dans ses chroniques, Manuel Vidal donne la voix à une douzaine de protagonistes pour parler de leur vie et leur histoire intimement liée aux relations entre les Canaries et le Sahara marocain.



À travers leurs expériences racontées dans cet ouvrage, ces protagonistes mettent en avant leur volonté de contribuer à la dynamique en cours dans ces provinces marocaines, relève l'auteur.



D'après lui, le livre sera présenté prochainement à Las Palmas, à Madrid et dans plusieurs villes marocaines.