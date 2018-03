Christine Lagarde salue à Washington la diversité de la culture plurimillénaire du Maroc

La Directrice Générale du Fonds Monétaire International (FMI), Christine Lagarde, a salué, mercredi à Washington, la diversité et la richesse de la culture plurimillénaire du Maroc, "terre d'ouverture et de tolérance".



"Le Maroc a toujours été un trait d'union fascinant entre l'Orient et l'Occident", a indiqué Mme Lagarde lors d'une cérémonie célébrant le Royaume, ajoutant que le pays se démarque également en tant que "terre d’ouverture, de convergence et de tolérance".



Présentant pendant plusieurs siècles un modèle en matière de pluralisme et de coexistence entre les différentes cultures et religions, le Maroc se démarque par un patrimoine unique et riche qui tient son inspiration de la culture amazighe, arabe, hébraïque, africaine et andalouse, a souligné la patronne de l’institution monétaire internationale.



S'exprimant également à cette occasion, l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi aux Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui, a fait part de sa joie "de prendre part, aux côtés de la communauté marocaine travaillant au sein du FMI et de la Banque mondiale, à cette manifestation qui célèbre notre riche patrimoine marocain et la diversité qui en constitue le cachet distinctif", en rendant un hommage appuyé aux dignes représentants du Maroc au sein de ces deux institutions internationales.



Lalla Joumala Alaoui s’est réjouie de voir cette manifestation mettre un accent particulier sur "les valeurs de la diversité, de l’altérité et de la tolérance".



Cette cérémonie célébrant le Maroc a été organisée à l’initiative de l’Ambassade du Maroc à Washington et du Diversity Reference Group au sein du FMI, avec le concours de la Banque populaire et de la Royal Air Maroc.



Atlasinfo avec mAP