Christian Cambon souligne le progrès "formidable" que connaissent les provinces du sud du Maroc

M. Cambon, qui est également président du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat, a relevé que ces progrès ont été constatés lors de plusieurs déplacements dans les provinces du Sud du Royaume effectués par les membres du groupe d'amitié.



“Je mentionnerai les différents voyages d’information du groupe d’amitié France-Maroc dans les provinces du sud, où nous avons été les premiers parlementaires français à nous rendre afin de faire connaître la réalité de la situation", a indiqué M. Cambon dans une déclaration à la MAP en marge de la cérémonie de lancement de la semaine de la gastronomie marocaine au Palais du Luxembourg, siège du Sénat français.



Le sénateur, qui a qualifié de "légitimes" les revendications du Royaume sur ses provinces sahariennes, a affirmé que le Maroc a "apporté une véritable proposition constructive en offrant une autonomie aux populations locales et surtout en investissant massivement". "J’ai eu l’occasion de visiter à plusieurs reprises les provinces du sud, j’y ai vu des ports et des aéroports, une agriculture raisonnée, du travail qui est offert à tous".



M. Cambon a également mis en avant les liens historiques et les relations de grande amitié entre le Royaume et la France. Il s’est aussi félicité du climat de tolérance qui prévaut au Maroc, affirmant qu'en la matière, le Royaume s’érige en "exemple".



Le Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat français a tenu, en outre, à relever "l'aide conséquente et précieuse" du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme et la menace djihadiste dans le Sahel. "Le Maroc est l’un des partenaires les plus anciens et les plus fidèles, un de ceux avec lesquels nous avons beaucoup d’histoire et beaucoup de pages à écrire", a-t-il affirmé.



Une Semaine de la gastronomie marocaine a été lancée, mardi soir, à l'emblématique Palais du Luxembourg siège du Sénat français, en présence de hautes personnalités françaises et marocaines.



Placée sous le patronage du Président du Sénat français, Gérard Larcher, cette manifestation, organisée à l'initiative du groupe d'amitié France-Maroc du Sénat français, avec le soutien de l'Ambassade du Maroc à Paris et l'Office national marocain du tourisme (ONMT), vise à mettre en valeur l’art culinaire marocain, qui fait partie du patrimoine culturel du Royaume et à contribuer à renforcer encore davantage les relations d’amitié et de coopération entre la France et le Maroc.