Chine: ouverture à Pékin de la 8-eme réunion ministérielle du Forum de la coopération sino-arabe avec la participation du Maroc

Les travaux de la 8-ème réunion ministérielle du Forum de la coopération sino-arabe, se sont ouverts, mardi à Pékin, avec la participation du Maroc.



La délégation marocaine à cette réunion est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita et comprend également l’ambassadeur du Maroc à Pékin, Aziz Mékouar et le directeur du département Asie-Océanie auprès du ministère des Affaires étrangères, Abdelkader Ansari.



Prennent part aux travaux de ce forum qui se tient cette année sous le thème "Partenariat pour le projet la ceinture et la route et la promotion de la coopération pour une ère nouvelle", les ministres arabes des Affaires étrangères et le secrétaire général de la Ligue Arabe.



Le président chinois, Xi Jinping, a annoncé dans un discours lors de la cérémonie d'ouverture de cette réunion que la Chine et les pays arabes avaient convenu d'établir un "partenariat stratégique de coopération globale et de développement commun orienté vers l'avenir".



Le forum abordera les questions du développement dans la région arabe et examinera la situation de la Syrie, du Yémen, de la Libye et de la Palestine. Il portera, en outre, sur les questions internationales d’intérêt commun et les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment en matière d’échange culturel et de communication humaine.



La réunion ministérielle se tient alternativement tous les deux ans en Chine et dans les pays arabes.



Le Forum a été initié en 2004 dans l’objectif d’en faire une plateforme de haut niveau pour le dialogue et la coopération entre la Chine et le Monde Arabe.