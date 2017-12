Chine: Premier vol du plus gros hydravion au monde

L'AG600 est doté de quatre turbopropulseurs et est censé pouvoir rester 12 heures dans les airs. Il peut embarquer 50 personnes.



"Ce vol inaugural réussi fait de la Chine un des rares pays au monde capable de construire de larges avions amphibies", a déclaré l'ingénieur en chef, Huang Lingcai.



L'hydravion est destiné à la lutte contre les feux de forêt et le sauvetage en mer. Dix-sept exemplaires en ont été commandés à la Corporation chinoise de l'industrie de l'aviation (CCIA).



L'envergure de ses ailes est toutefois considérablement plus petite que celle du H-4 Hercules, un hydravion surdimensionné conçu dans les années 1940 pour transporter les troupes alliées. Cet appareil est considéré comme le plus gros jamais construit bien qu'il n'ait volé qu'une seule fois, en 1947.



En juin 2016, l'avion régional chinois ARJ21 a effectué son premier vol commercial, point culminant d'un programme aéronautique lancé il y a 15 ans et destiné à doter la Chine d'un avionneur crédible.