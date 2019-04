Chine: Attaque au couteau dans une école primaire, deux morts

Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées dans une attaque au couteau, mercredi dans une école primaire du centre de la Chine, ont annoncé les autorités locales. L'assaillant, un jeune homme de 31 ans dont les motifs restent inconnus, a été arrêté par la police, a indiqué dans un communiqué le comté de Ningyuan, dans la province du Hunan.



Deux enfants blessés ont été hospitalisés mais leur vie n'est pas en danger, a ajouté la même source, sans fournir de précisions sur l'identité et l'âge des deux personnes tuées. Ces dernières années, les agressions contre les établissements d'enseignement sont devenues fréquentes en Chine.



En octobre dernier, 14 élèves d'une maternelle de la province du Sichuan (sud-ouest) ont été blessés, agressés par une femme. En avril 2018, neuf collégiens ont été abattus et 12 autres blessés par un homme à leur sortie de leur école dans la province du Shaanxi (nord). En janvier, un employé de l'école, dont le contrat de travail avait expiré, s'en est pris à coups de marteau à 20 élèves d'une école primaire de Pékin.



Mardi, 23 élèves d'une maternelle ont été hospitalisés après avoir été empoisonnés par leur instituteur qui a ajouté du nitrite de sodium à leur petit-déjeuner.