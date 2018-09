Chine: annulation de vols et fermeture d'écoles à l'approche du typhon Mangkhut

Toutes les compagnies aériennes ont informé par avance les passagers des annulations de vols, selon les aéroports des villes de Haikou et de Sanya.



Le département provincial du tourisme de Hainan a demandé aux zones touristiques, aux écoles et aux activités de plein air de fermer.



Mangkhut devrait être le plus puissant typhon de la Chine cette année et toucher terre entre l’après-midi et la soirée de dimanche dans la province du Guangdong (sud), apportant de fortes rafales soufflant à 50 m/s, selon le Centre météorologique national.



Les bateaux de pêche des villes côtières du Guangdong ont été rappelés, samedi, au port. Les services de ferry du détroit de Qiongzhou reliant le Guangdong à Hainan ont été, également, suspendus dés samedi matin.