Chelsea: amende d'une semaine de salaire pour le gardien Kepa qui avait refusé de sortir

L'amende, d'environ 220.000 euros à en croire la presse anglaise, sera reversée à la fondation du club, a précisé le club londonien, qui s'est incliné dimanche aux tirs au but face à Manchester City (0-0, 4-3 tab).



"Bien qu'il y ait eu une incompréhension, après réflexion, j'ai commis une grosse erreur dans la manière avec laquelle j'ai géré la situation", s'est excusé le gardien espagnol âgé de 24 ans et arrivé l'été dernier pour 80 millions d'euros, dans un communiqué. "Je vais apprendre de cet épisode et accepter n'importe quelle punition ou sanction".



"Il s'est excusé auprès de moi, de ses partenaires et du club", a assuré Sarri dans ce communiqué. "C'est au club de voir s'il veut le sanctionner en accord avec le règlement du club, mais de mon côté l'affaire est close", a ajouté l'Italien, sous pression alors que le club est en difficulté, 6e de Premier League et éliminé des Coupes nationales.



Dimanche, en fin de prolongation, Sarri avait voulu faire rentrer le portier Willy Caballero, après un arrêt qui avait semble-t-il blessé Kepa. Le changement avait même annoncé par le quatrième officiel. Mais, de retour sur ses pieds, le gardien a refusé pendant plusieurs minutes de sortir devant un Wembley interloqué, provoquant la colère de Sarri.