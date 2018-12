Chasse à l'homme à Strasbourg après une fusillade meurtrière, la France en "urgence attentat"

Quelque 350 personnes, dont 100 membres de la police judiciaire, des militaires et deux hélicoptères, sont aux trousses de l'assaillant, a indiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner dans la nuit de mardi à mercredi à Strasbourg, où il a été dépêché par le président Emmanuel Macron.



"A partir de 19h50 (18H50 GMT), un homme, sur trois points de la ville, a semé la terreur", a déclaré le ministre sans dévoiler l'identité de l'auteur de cette attaque, qui a fait selon les autorités locales trois morts, huit blessés graves et cinq blessés légers.



L'auteur des faits est "fiché S", a précisé la préfecture. Les individus fichés S (pour "sûreté de l'État") sont pour moitié environ des islamistes radicaux.



Mais le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nuñez a indiqué mercredi matin que "la motivation terroriste" de l'attaque n'était "pas encore établie", invitant à la "plus grande prudence" sur la qualification des faits.



Selon Roland Ries, le maire de Strasbourg où se tient ce marché de Noël attirant chaque année deux millions de visiteurs du monde entier, les victimes sont principalement des hommes, dont un touriste d'origine thaïlandaise. "Certains ont eu une balle dans la tête", a déclaré M. Ries sur la chaîne BFMTV. Aucun enfant n'a été touché dans la fusillade.



L'auteur est "activement recherché par les forces de l'ordre", appuyées par des moyens aériens, des équipes d'élite de la police et de la gendarmerie, ainsi que des éléments de la force Sentinelle, une force militaire créée après les attentats de janvier 2015 à Paris, a indiqué la préfecture.



Cette importante mobilisation intervient au moment où les forces de sécurité sont déjà grandement mises à contribution en raison de la crise des "gilets jaunes", dont les dernières manifestations ont été émaillées de violences.



L'assaillant a par deux fois échangé des coups de feu avec les forces de sécurité avant de s'enfuir. Il a été blessé par une patrouille de soldats de l'opération Sentinelle qui sécurisent le Marché de Noël, a expliqué une source policière.



M. Castaner a précisé que l'auteur de l'attaque était "très défavorablement connu pour des faits de droit commun, pour lesquels il a déjà fait l'objet de condamnations en France et en Allemagne et pour lesquels il a purgé ses peines".



Selon une source proche du dossier, le suspect, un homme de 29 ans, devait être interpellé mardi matin par les gendarmes dans une enquête de droit commun.



Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle".



"On a entendu plusieurs coups de feu, trois peut-être, et on a vu plusieurs personnes courir. Les gens du bar ont crié +ferme, ferme+ et le bar a été fermé", a raconté un témoin joint par l'AFP et confiné dans son appartement.