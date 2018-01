"Chaos" à la Maison Blanche: un livre "plein de mensonges" (Trump)

Le président américain Donald Trump a dénoncé le contenu "plein de mensonges" d'un livre sur sa campagne électorale et le "chaos" à la Maison Blanche, mis en vente à partir de vendredi, dans un tweet publié jeudi soir.



"J'ai autorisé Zéro accès à la Maison Blanche à l'auteur de ce livre dingue! Je ne lui ai jamais parlé pour un livre. Plein de mensonges, déformations et sources qui n'existent pas", a tweeté le président faisant référence au livre explosif de Michael Wolff ("Fire and Fury: Inside the Trump White House") dont la sortie a été avancée de quatre jours en dépit des tentatives pour le faire interdire. (afp)