Changements climatiques: Greta Thunberg appelle les Etats-Unis à assumer leur "responsabilité morale"

La jeune militante suédoise de la lutte contre le changement climatique Greta Thunberg a appelé les Etats-Unis à assumer leur "responsabilité morale" dans le combat contre le changement climatique.



Prenant part vendredi à Washington à une manifestation devant la Maison Blanche, Greta Thunberg à jugé impératif une action immédiate pour protéger l’environnement et inverser la tendance alarmante du réchauffement de la planète, de la part du deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre, après la Chine. Invitée à adresser un message au président américain Donald Trump, qui a retiré son pays de l'accord de Paris sur le climat, la militante de 16 ans a indiqué qu'il lui dira ce qu'elle dit aux autres hommes politiques: "Écoutez la science et assumez vos responsabilités".



Thunberg est arrivée aux États-Unis la semaine dernière au terme d'une traversée de l’Atlantique de 15 jours en bateau pour réduire les émissions de carbone émises lors des voyages par avion. A son arrivée à New York, la jeune suédoise a été reçue au siège de l'ONU par la présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, María Fernanda Espinosa.



Auparavant, elle a rejoint la militante américaine pour le climat Alexandria Villaseñor et d’autres jeunes dans une manifestation pour le climat organisée devant le siège de l'organisation internationale.



"Votre détermination pour l'action en faveur du climat a bouleversé le monde et nous nous joignons à vous pour demander des comptes aux dirigeants ", a dit Mme Fernanda Espinosa qui a reçu la jeune femme à son bureau au siège de l’ONU et lui a permis de visiter la salle de l’Assemblée générale des Nations Unies où se réuniront les dirigeants du monde entier dans deux semaines.



Greta Thunberg participera le 23 septembre au sommet de l'ONU pour le climat qui se tiendra au siège des Nations Unies à New York.



Pour le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, les dirigeants devaient écouter les préoccupations des jeunes sur les changements climatiques, en les invitant à soumettre des projets réalistes et concrets destinés à améliorer leurs contributions afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45 % au cours des dix prochaines années et d’atteindre l’objectif « zéro émission » à l’horizon 2050. Un Sommet de la jeunesse se tiendra le 21 septembre courant au Siège de l’ONU à New York, dans le cadre d’un weekend d’activités en préparation du Sommet. Ce forum se veut une plateforme mondiale pour tous les jeunes qui mènent des actions en faveur du climat, afin de promouvoir leurs solutions et engager un véritable dialogue avec les dirigeants politiques.