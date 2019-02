Championnat national de cross-country à Bejaâd : victoire de Keltoum Bouaâssria et Mustapha Hedadi chez les senior

Keltoum Bouâassria a dominé la course de 10 kilomètres avec un chrono de 33 minutes 34 secondes alors que Mustpha Hedadi a parcouru la distance en 28 minutes 43 secondes.



Chez les seniors dames, le Club des FAR s'est adjugé la première place, devant l'Union sportive de Khénifra et l'association Tahla d'athlétisme en troisième place. Pour le classement pas équipes chez les seniors hommes, la première place du podium est revenue à l'Olympique Club de Khouribga, suivie par le Club des FAR et au troisième rang, le Club Olympique de Safi.



Pour la course de 3000 mètres minimes filles, elle a été remportée par Dounia Bayoud (Club Itifak Ahl Lghlam), réalisant un chrono de 10 minutes 15 secondes alors que chez les minimes garçons, la victoire est revenue à l'athlète Mouhieddine Benchhid (Club Ahl Fès) qui a parcouru la distance de 4000 mètres en 11 minutes 58 secondes.



Dans le classement par équipes dans cette catégorie, l'ACR (Athletic Club de Rabat) a décroché la première place (minimes filles) alors que le Club Union de Tahla s'est imposé chez les minimes garçons.



Pour les juniors filles, la première place dans la course de 6000 mètres est revenue à Lamiaâ Hami (Club Moulouya d'athlétisme) avec un chrono de 19 minutes 33 secondes. Chez les garçons, la course de 8000 mètres (25 minutes 20 secondes) a été remportée par Mustapha Akaoui (Club Chabab Atlas de Khénifra).



Le classement par équipes pour cette catégorie donne la première place au club Amal Ksiba chez les juniors filles et le club des FAR chez les garçons.



Quant à l'épreuve de 4000 mètres pour les cadettes, elle a été dominée par Meryem Azrour (12 minutes 56 secondes) du Club Haut Moulouya d'athlétisme alors que chez les cadets, le dernier mot est revenu à l'athlète Talal Lamzarti (Club sportif d'Azrou) qui a parcouru la course de 6000 mètres en un temps de 17 minutes 8 secondes.



Dans cette catégorie, le classement par équipes donne l'avantage au Club des FAR chez les cadettes et au Club Lions de l'Atlas de Khénifra chez les cadets.



Dans les course de courte distance chez les seniors filles, la victoire est revenue à Kaoutar Ferkoussi (ACR), parcourant les 2000 mètres en 6 minutes 16 secondes alors que chez les seniors hommes, le vainqueur est Mohamed Tandouft de l'Olympique Club de Khouribga (5 minutes 28 secondes).



Au classement par équipes, le Club des FAR occupe la première place chez dans cette catégorie à la fois chez les filles et les garçons.



Cette compétition a été marquée par la participation de pas moins de 2925 athlètes représentant 145 clubs dont 956 athlètes de sexe féminin.



Dans une déclaration à la MAP, le DTN à la FRMA, Ayoub Al Mendili, s'est félicité du succès de ce championnat national marqué par une forte participation des clubs affiliés à la Fédération, ajoutant que cette compétition permettra de choisir les meilleurs athlètes devant représenter le Maroc aux championnats du monde d'athlétisme prévus fin mars au Danemark.