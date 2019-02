Championnat d'Espagne (23è J) : L'Athlético subit face au Réal son premier revers de la saison à domicile (3-1)

Lors de ce derby de la capitale disputé au stade Metropolitano, le club merengue s'est imposé grâce à un ciseau splendide de Casemiro (16e), un penalty de Sergio Ramos (42e) et un but en contre de Gareth Bale (74e). Entre temps, Antoine Griezmann (25e) avait égalisé pour l'Atlético, qui a fini à dix après l'exclusion de Thomas Partey pour un second carton jaune (80e).



Les hommes de Santiago Solari sont deuxièmes au classement avec un total de 45 points, à une unité devant l'Athlético, qui a encaissé sa deuxième défaite consécutive, mais à 5 longueurs des Blaugranas, attendus dimanche à Bilbao. Le Real affrontera mercredi prochain les Néerlandais de l'Ajax Amsterdam en huitième de finale aller de la Ligue des champions, dont il est triple tenant du titre. Voici, par ailleurs, les résultats de cette journée:



Vendredi Valladolid - Villarreal 0 - 0



Samedi Getafe - Celta Vigo 3 - 1 Atlético Madrid - Real Madrid 1 - 3 Espanyol Barcelone - Rayo Vallecano 2 - 1 Gérone - SD Huesca 0 - 2



Dimanche (11h00 GMT) Leganés - Betis Séville (15h15 GMT) Valence CF - Real Sociedad (17h30 GMT) Séville - Eibar (19h45 GMT) Athletic Bilbao - Barcelone



Lundi (20h00 GMT) Alavés - Levante



Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. Barcelone 50 22 15 5 2 60 23 37 2. Real Madrid 45 23 14 3 6 40 27 13 3. Atlético Madrid 44 23 12 8 3 33 17 16 4. Séville 36 22 10 6 6 36 23 13 5. Getafe 35 23 9 8 6 28 19 9



6. Betis Séville 32 22 9 5 8 26 26 0 7. Alavés 32 22 9 5 8 22 27 -5 8. Valence CF 30 22 6 12 4 24 20 4 9. Real Sociedad 30 22 8 6 8 27 25 2 10. Eibar 29 22 7 8 7 29 30 -1 11. Espanyol Barcelone 28 23 8 4 11 27 37 -10 12. Levante 27 22 7 6 9 32 40 -8 13. Athletic Bilbao 26 22 5 11 6 23 28 -5 14. Leganés 26 22 6 8 8 22 27 -5 15. Valladolid 26 23 6 8 9 19 28 -9 16. Celta Vigo 24 23 6 6 11 35 39 -4 17. Gérone 24 22 5 9 8 23 31 -8 18. Rayo Vallecano 23 23 6 5 12 27 40 -13 19. Villarreal 20 23 3 11 9 23 31 -8 20. SD Huesca 15 22 3 6 13 21 39 -18