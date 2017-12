Championnat d'Espagne (17è journée): Le Barça bat le Real Madrid (3-0) et s'envole en tête

Dans un clasico longtemps soporifique, Suarez a débloqué le score au bout d'une contre-attaque magistrale (54è). Groggy, le Real a perdu pied quand le défenseur merengue Dani Carvajal a repoussé de la main une action de but devant sa ligne.



Carton rouge direct et penalty logique, transformé en force par Messi (64è). Alexi Vidal a ensuite clos la marque (90è+3) et permet aux catalans de s'envoler en tête avec 14 points d'avance sur le champion d'Espagne en titre. (afp)