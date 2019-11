Championnat d'Espagne (12ème journée) : Premier but de la saison pour l’international marocain Youssef En-Nesyri

L’international marocain Youssef En-Nesyri, sociétaire de Leganés, a dû attendre la 12ème journée pour ouvrir son compteur de buts cette saison au Championnat espagnol.



En-Nesyri, auteur de 9 réalisations en 31 matchs la saison dernière, a inscrit le premier but de son équipe contre Eibar à la 6ème minute avant que l’équipe visiteur ne renverse le score grâce aux réalisations de Charles Dias (17ème min) et Kike (84ème min).



Avec cette défaite, Leganés reste lanterne rouge du Championnat espagnol avec 5 points. Eibar se positionne 14ème avec 15 unités.



Âgé de 21 ans, En-Nesyri est l’une des recrues les plus chères de l’histoire du Leganés. Il a rejoint le club madrilène en provenance de Malaga en contre-partie de plus de cinq millions d’euros.