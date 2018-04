Championnat arabe d'athlétisme U20 : le Maroc en tête du classement avec 44 médailles dont 18 en or

Le Royaume a terminé en tête du classement des nations avec 44 médailles (18 en or, 17 en argent et 9 en bronze), suivi de l'Egypte avec 12 médailles (6 en or, 3 en argent et 3 en bronze) et du Qatar avec 8 médailles (5 en or, 1 en argent et 2 en bronze).



Cette 18è édition du championnat arabe (18-22 avril) a connu la participation de plus de 300 sportifs représentant 14 pays, en l'occurrence la Jordanie, pays hôte, le Maroc, l'Egypte, l'Algérie, le Koweït, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Tunisie, le Liban, le Sultanat d'Oman, le Soudan, la Libye, la Palestine, le Yémen.



S'agissant de l'équipe nationale, trente-deux (32) athlètes ont pris part à cette compétition, dont 17 dans la catégorie féminine et 15 dans la catégorie masculine.



Voici, par ailleurs, le classement des médailles :



Pays Or Argent Bronze Total



Maroc 18 17 9 44



Egypte 6 3 3 12



Qatar 5 1 2 8



Algérie 4 11 8 23



Arabie saoudite 3 5 2 10



Tunisie 3 3 4 10



Jordanie 3 2 7 12



Koweït 1 0 4 5



Liban 1 0 1 2



Sultanat d'Oman 0 1 2 3



Yémen 0 1 0 1



Libye 0 0 2 2



Soudan 0 0 1 1



Palestine 0 0 0 0