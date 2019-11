Chakib Benmoussa, fortement pressenti pour prendre la tête de la Commission spéciale sur le modèle de développement  

L'ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, est fortement pressenti pour présider la Commission spéciale chargée d'élaborer un nouveau modèle de développent , a appris mardi Atlasinfo de sources concordantes.



Plusieurs noms circulent pour lui succéder à la tête de l'ambassade du Maroc en France.



À l’occasion du 66-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le roi Mohammed VI avait annoncé la création de la Commission spéciale sur le modèle de développement : "Aussi, Nous avons toujours considéré que les grandes affaires du pays devaient être traitées dans le cadre d’une approche participative et inclusive pour garantir l’implication de toutes les forces vives de la nation. C’est dans ce même esprit que Nous œuvrons en mettant en place la Commission spéciale sur le modèle de développement, à laquelle Nous confierons prochainement l’examen de ce sujet vital."



Quant au cahier de charge de la Commission fixé par le souverain, il est clair et précis: "Nous attendons qu'elle [la commission] remplisse son mandat avec impartialité et objectivité en portant à Notre connaissance un constat exact de l'état des lieux, aussi douloureux et pénible puisse-t-il être. Elle devra être dotée de l'audace et du génie nécessaires pour proposer des solutions adaptées", a souligné le roi.