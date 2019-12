Chakib Benmoussa expose rôle et fonctionnement de la commission sur le nouveau modèle de développement

Dans une premier rencontre, dimanche 8 décembre, avec la presse marocaine écrite et digitale, Chakib Benmoussa, président de la Commission sur le nouveau modèle de développement, a exposé les grandes lignes de la dite commission notamment en ce qui concerne sa composition et sa mission avec en toile de fond une relance de la croissance et de l’emploi, une redistribution des richesses et une réduction des inégalités.



Les membres de la Commission vont être nommés par le roi Mohammed VI dans les jours qui viennent. Ils seront tous des bénévoles, indique M. Benmoussa.



Selon M. Benmoussa, qui conserve son poste d'ambassadeur à Paris, la commission sera composée de différentes sensibilités dont des Marocains de la diaspora. Une taske force, constituée de permanents, doit officier auprès de Chakib Benmoussa avec un coordonnateur, Mehdi Gaouane, diplomate détaché du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.



Cette Commission ne fonctionnera pas sur une juxtaposition d’expertises individuelles mais sera plutôt l’expression d’une intelligence collective, précise son président, soulignant une "approche participative, inclusive, ouverte sur les contributions de tous les acteurs, institutions, partis, patronat, syndicats, monde associatif et académique".



Cette approche, note-t-il, se doit d'être en interaction avec le reste de la société pour proposer un nouveau modèle de développement « maroco-marocain », inspiré des réalités marocaines et s’appuyant sur les réformes structurelles réalisées ou en cours.



La Commission doit rendre en principe son rapport au roi en juin 2020. Des mesures urgentes (Quick Wins) pourraient être proposés mais la Commission n’a pas vocation à détailler les chiffres ni à se substituer aux instances existantes, précise son président.



La commission a un rôle consultatif. "Il s’agit de raisonner en termes d’impact et non de moyens et trouver des réponses originales et inédites, il faut être + out of de box+‘’, selon M. Benmoussa.



En juillet dernier, à l’occasion du 66-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le roi Mohammed VI avait annoncé la création de la Commission spéciale sur le modèle de développement : "Aussi, Nous avons toujours considéré que les grandes affaires du pays devaient être traitées dans le cadre d’une approche participative et inclusive pour garantir l’implication de toutes les forces vives de la nation. C’est dans ce même esprit que Nous œuvrons en mettant en place la Commission spéciale sur le modèle de développement, à laquelle Nous confierons prochainement l’examen de ce sujet vital."



Quant au cahier de charge de la Commission fixé par le souverain, il est clair et précis: "Nous attendons qu'elle [la commission] remplisse son mandat avec impartialité et objectivité en portant à Notre connaissance un constat exact de l'état des lieux, aussi douloureux et pénible puisse-t-il être. Elle devra être dotée de l'audace et du génie nécessaires pour proposer des solutions adaptées", avait souligné le roi.