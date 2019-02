Certaines bases américaines menacées par le changement climatique (l'amiral Davidson)

Le changement climatique va probablement alimenter des troubles sociaux et pourrait menacer certaines bases militaires américaines, a affirmé mardi l'amiral Philip Davidson, qui dirige le commandement Indo-Pacifique.



"La manifestation immédiate" de cette menace "est le nombre de désastres écologiques qui sont en train d'arriver", a déclaré le responsable militaire devant la commission des forces armées du Sénat américain.



L'Amiral Davidson a confirmé les conclusions d’une récente analyse des services des renseignements US qui a classé le changement climatique comme une menace mondiale.



Selon le rapport du renseignement, "des dégâts dans les infrastructures de communication, d'énergie et du transport pourraient affecter des bases militaires situées à basse altitude, avoir un coût économique et provoquer des déplacements de population et des pertes de vies humaines".



L'amiral a, à cet égard, décrit une récente mission à Tinian et Saipan, dans les Iles Mariannes du Nord, où les troupes américaines ont aidé après le typhon Yutu.



L'ouragan Michael a dévasté l'an dernier la base aérienne de Tyndall en Floride. Les réparations sont estimées à plus de 5 milliards de dollars.



En janvier, un rapport du Pentagone avait indiqué que la majorité des grandes bases militaires américaines étaient menacées par les effets du changement climatique. Le texte avait aussitôt été critiqué pour son manque de précision et l'absence de projets pour y remédier.